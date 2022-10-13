Безногий паралимпиец получил от главы региона «бумажку с цифрами», а деньги не выдали

В Башкирии биатлонист и лыжник Александр Давидович шесть месяцев не мог получить 3,7 млн рублей, которыми его наградил глава республики Радий Хабиров, пишет UFA1.ru.

Денежный сертификат Александр получил в апреле, после того как стал трёхкратным призёром на всероссийских зимних играх паралимпийцев. Глава региона произнёс слова похвалы в адрес спортсмена.

«Вы — пример настоящего мужественного человека, и мы гордимся вами. Паралимпийцы Башкортостана являются костяком российской сборной, за это им огромное спасибо. Мы очень серьёзно относимся к подготовке спортсменов», — подчеркнул Хабиров.

В конце встречи Хабиров вручил паралимпийцу почётную грамоту и сертификат, на котором красовалось «3 700 000 рублей». Кстати, под эти деньги он получил кредит для покупки жилья. Однако обналичить «чек» не получалось полгода. Ситуация разрешилась, когда об этом написали в соцсетях крупные паблики.

Фото: Glavarb.ru

«Как мне сказали, были неправильно составлены документы по выплатам. Вчера позвонили и сказали, что всё хорошо и в октябре деньги поступят на счёт», — рассказал Александр.

В республиканском Министерстве спорта не смогли оперативно прокомментировать изданию ситуацию.