Биатлонист Симон Фуркад разорвал французский флаг, чтобы сделать из него флаг России
Так Фуркад решил поддержать российских юниоров на чемпионате по биатлону в США
1 апреля 2022, 12:18, Илья Звягинцев
Российский биатлонист Юрий Батманов рассказал о том, как француз Симон Фуркад поддержал российских спортсменов на чемпионате мира среди юниоров, который проходил в США.
Организаторы турнира сняли с вакс-кабины российский флаг. По словам Батманова, когда Фуркад увидел это, он разорвал свой французский флаг, сложил из его лоскутов флаг России и приклеил его на корзину.
В интервью РИА Новости Батманов отметил, что российские биатлонисты получали поддержку от других спортсменов из разных стран.
Финские и американские биатлонисты, по словам Батманова, поддержали россиян и выразили сожаление о том, что сборную России сняли с одной из гонок.
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