Биатлонист Симон Фуркад разорвал французский флаг, чтобы сделать из него флаг России

Российский биатлонист Юрий Батманов рассказал о том, как француз Симон Фуркад поддержал российских спортсменов на чемпионате мира среди юниоров, который проходил в США.

Организаторы турнира сняли с вакс-кабины российский флаг. По словам Батманова, когда Фуркад увидел это, он разорвал свой французский флаг, сложил из его лоскутов флаг России и приклеил его на корзину.

В интервью РИА Новости Батманов отметил, что российские биатлонисты получали поддержку от других спортсменов из разных стран.

Финские и американские биатлонисты, по словам Батманова, поддержали россиян и выразили сожаление о том, что сборную России сняли с одной из гонок.