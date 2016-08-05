Биатлонист Тихонов призвал убрать "безграмотного" министра спорта

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Советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выразил уверенность, что проблема допинга в России все еще существует, и предложил сменить руководство спорта в стране, пишет "Газета".

На своем официальном сайте спортсмен отметил, что России стоит ждать предвзятого отношения, и подчеркнул, что страну неоднократно предупреждали, однако никаких мер принято не было. Тихонов рассказал, что на нескольких передачах, посвященных проблемам допинга, он хотел сказать правду, однако ему сразу отключали микрофон и не пускали речь в эфир.

"Самая страшная проблема России — что мы врем, скрываем и не хотим честно признать, что у нас что-то не так, устранить эту проблему и наказать виновных. А мы берем на работу спортсменов, опозоривших свое честное имя употреблением допинга, как Ловчев или Каниськина", – написал биатлонист. По его мнению, страны, а также WADA и МОК рассматривают такие назначения как поощрение допинга.

"Много лет назад я сказал, что настанет день, когда из-за допинга мы опозоримся на весь мир", – отметил он на своей странице.

Также Тихонов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с призывом "исполнить волю народа", "убрать безграмотного министра" и назначить на этот пост грамотного профессионала. Олимпийский чемпион отметил, что достойную кандидатуру главе государства может посоветовать Виталий Смирнов (почётный президент Олимпийского комитета России, член МОК и исполкома ОКР – прим. ред). Тихонов считает, если жесткие меры не будут приняты, будет поставлен вопрос о допуске россиян на Зимние Игры. "А министр продолжает болтать ерунду и городить огород", – подчеркнул он.

Биатлонист подчеркнул, что Мутко с командой не предоставили обоснованной и аргументированной защиты по всем пунктам ни по одному из докладов WADA. Поэтому Тихонов считает главным виновником в произошедшем министра спорта.