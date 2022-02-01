"Битва на Оби". Что за турнир по MMA пройдёт в Барнауле и пустят ли на него зрителей

Международный турнир по ММА Open FC пройдёт 5 февраля в Барнауле. Лига OFC признана одной из самых быстроразвивающихся спортивных организаций в Европе. На мероприятие приедут известные бойцы из разных стран, а битвы покажут на федеральном телеканале “Матч”. Рассказываем, почему Барнаул получил право провести соревнования столь высокого уровня и будут ли пускать зрителей на трибуны на фоне рекордного количества заболевших коронавирусом в регионе.

Что вообще за турнир ММА Open FC?

OPEN FC — это профессиональная ММА-лига, которая объединяет спортсменов со всего мира, в том числе профессионалов из Алтайского края. Лига OFC признана одной из самых быстроразвивающихся спортивных организаций в Европе. Соревнования столь высокого уровня на Алтае проводят впервые. Краевая столица получила право провести турнир благодаря известному бойцу смешанных единоборств Шарафу Давлатмуродову — уроженцу Новоалтайска, который выступает в лиге Bellator — второй по значимости в мире после UFC.

А что за бои пройдут в Барнауле?

Зрителей ожидают три титульных поединка: в легчайшем весе сойдутся Вячеслав Свищев и Матеус Сантос. В среднем весе за чемпионский титул будут биться Михаил Царёв и Нурсултон Рузибоев, в тяжёлом весе — Адам Кереш и Александр Маслов.

Также во время соревнований пройдёт несколько “разогревочных” поединков, в которых примут участие спортсмены центра смешанных единоборств Team Strela Barnaul: Руслан Габараев, Николай Нестеров, Сарвар Хамидов, Станислав Ермолов, Амин Гасимов, Гусейн Халиков и Андрей Челбаев.

Где пройдёт турнир?

В “Титов-Арене”. Начало мероприятия — в 18:00. По словам организаторов, шоу продлится около четырёх часов. Помимо боёв, зрителей ждут выступления местных артистов. Турнир планируют транслировать на федеральном канале “Матч! Боец”. Объявлять спортсменов будет известный ринг-анонсер Александр Загорский, среди VIP-гостей будет присутствовать российский боец смешанного стиля, основатель и тренер школы “Шторм” Александр Шлеменко.

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А мероприятие из-за коронавируса, случайно, не перенесут?

Нет. На организацию мероприятия потратили около 10 миллионов рублей, поэтому оно состоится при любых условиях, несмотря на рекордное количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае. Согласно распоряжению губернатора Виктора Томенко, массовые мероприятия разрешены численностью до 500 человек. Кстати, билеты на турнир ещё остались в продаже. Их стоимость — от 500 до 5000 рублей.

Смешанные единоборства вообще популярны в Алтайском крае?

Да. Сейчас в регионе ими занимаются около 2,5 тысячи человек в 23 клубах. Некоторые центры ММА есть даже в сёлах: Поспелихе и Павловске.

А на турнир можно попасть бесплатно?

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