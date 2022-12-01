Бийчанин Карпукас объяснил, почему футболисты получают такие большие зарплаты
По его словам, футболисты отдают очень много сил, для того чтобы быть успешными в карьере
1 декабря 2022, 13:20, Илья Звягинцев
Уроженец Бийска, полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас рассказал о том, почему футболисты получают такие большие зарплаты. Его слова передаёт «РБ Спорт».
Футболист не согласился с мнением о том, что зарплаты игроков сильно завышены. Он пояснил, что профессиональный футбол — тяжёлый труд.
Он также добавил, что далеко не все футболисты имеют большие зарплаты, потому что большинство не добирается до уровня топ-клубов и продолжат играть в низших лигах.
«Футбол — самый популярный вид спорта, отсюда и идут такие деньги. Не футболисты же виноваты в этом. Специфика всего спорта такая», — добавил Карпукас.
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