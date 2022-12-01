Бийчанин Карпукас объяснил, почему футболисты получают такие большие зарплаты

Уроженец Бийска, полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас рассказал о том, почему футболисты получают такие большие зарплаты. Его слова передаёт «РБ Спорт».

Футболист не согласился с мнением о том, что зарплаты игроков сильно завышены. Он пояснил, что профессиональный футбол — тяжёлый труд.

Он также добавил, что далеко не все футболисты имеют большие зарплаты, потому что большинство не добирается до уровня топ-клубов и продолжат играть в низших лигах.