Бизнесмен Михаил Дроздов намерен покинуть ХК «Динамо-Алтай» и продать «Карандин-Арену»

Барнаульский предприниматель Михаил Дроздов в ближайшее время может выйти из состава руководителей хоккейного клуба «Динамо-Алтай». По словам бизнесмена, решение пока не окончательное, но вероятность этого высокая, пишет «Алтапресс». По данным amic.ru, Михаил Дроздов также в ближайшее время намерен продать «Карандин-Арену» в Барнауле правительству Алтайского края. Документы о покупке ледовой арены уже готовы и в ближайшее время их может подписать глава региона Виктор Томенко.

Почему Михаил Дроздов покидает ХК «Динамо-Алтай»?

Что стало причиной его решения выйти из состава руководителей, Михаил Дроздов подробно не пояснил. Однако по данным altapress.ru, речь может идти о недопонимании, которое возникло между предпринимателем и региональным Минспорта, также участвующем в управлении хоккейным клубом.

Михаил Дроздов стал руководителем АНО ХК «Динамо-Алтай» в 2019 году, когда в структуре клуба произошли изменения. Тогда команда сменила название и логотип. Новому коллективу руководство поставило амбициозную задачу: всего за несколько лет выйти в ВХЛ. Однако этого не произошло. По информации amic.ru, Михаил Дроздов лоббировал идею увеличения бюджета ХК «Динамо-Алтай» в два раза: до 110-120 миллионов рублей для участия в ВХЛ-А уже в этом году без победы в чемпионате. Однако руководство Министерства спорта и правительства региона не пошли на эти меры из-за дефицита средств в бюджете.

Отметим, что главная хоккейная команда региона «Динамо-Алтай» тренируется и играет во Дворце спорта «Титов-Арена», собственником которой является Михаил Дроздов. В 2018 году бизнесмен выкупил объект у Крайсовпрофа и отремонтировал его.

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Спорт Алтайский бизнесмен Михаил Дроздов намерен продать барнаульскую «Карандин-Арену»

Почему Михаил Дроздов может продать «Карандин-Арену»?

По данным источников, Дроздов также намерен продать «Карандин-Арену». Среди основных покупателей — правительство края. Сумма сделки неизвестна, но якобы документы о покупке ледовой арены находятся на столе главы края Виктора Томенко.

Сам предприниматель пояснил изданию «Алтапресс», что его решение относительно клуба «Динамо-Алтай» никак не отразится на детской хоккейной школе «Динамо», которая функционирует в «Карандин-Арене». Михаил Дроздов на протяжении многих лет дотирует этот проект и отказываться от него не планирует.

Кроме того, сейчас в Рубцовске временно закрыта «Гимаев-Арена», которую в рамках государственно-частного партнёрства построила компания «Арена» Михаила Дроздова. Предприниматель заявил, что речи о полном закрытии спортивного объекта не идёт. «Гимаев-Арена» закрыта на профилактические работы, которые не проводились два года. В сентябре площадку обещают открыть для посещения.

Сам предприниматель в интервью amic.ru рассказал, что «Гимаев-Арена» приносит ему ежемесячно убытки на сумму около 500 тысяч рублей.