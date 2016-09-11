Боксер Геннадий Головкин победил Келли Брука и защитил титул чемпиона мира

Фото: astanafm.kz

Казахстанский боксер Геннадий Головкин победил британца Келли Брука в поединке за титул чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг) по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (IBO), пишет ТАСС.

Головкин на матче, который прошел в британской столице, отправил Келли в технический нокаут на пятом раунде из 12-ти.

Казахстанский боксер в 17-й раз сохранил за собой титул WBA, в третий - IBF и в первый - WBC. Головкин приблизился к рекорду американского спортсмена Бернарда Хопкинса, который защищал титул чемпиона мира в средней весовой категории 20 раз.

В копилке у 34-летнего Головкина 36 побед (33 нокаутом) без поражений. Для 30-летнего Брука это было первое поражение при 36 победах (25 нокаутом).