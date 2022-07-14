Более 20 представителей Алтайского края поедут на Международные спортивные игры «Дети Азии»

21 представитель Алтайского края поедет на Международные спортивные игры «Дети Азии», которые пройдут во Владивостоке с 27 июля по 8 августа.

На соревнованиях выступят атлеты не старше 16 лет из 15 стран мира. Среди участников — спортсмены из Армении, Индии, Ирана, Киргизии, Малайзии, Монголии, Сирии, Пакистана, Таиланда.

Команда Алтайского края выступит на Играх в составе сборной Сибирского Федерального округа. По данным краевого Министерства спорта, в делегацию региона вошли функционеры, тренеры и спортсмены — всего 21 человек.

Алтайский край на Дальнем Востоке представят мужские и женские команды по пляжному волейболу, боксу, борьбе кураш, легкой атлетике, тхэквондо и плаванию.