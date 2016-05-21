Болельщики ФК "Ростов" устроили массовую драку из-за места в автобусе

Любители футбола собирались ехать в Грозный на матч, но не всем хватило места в автобусе

21 мая 2016, 08:10

Фото: pixabay.com

Болельщики ФК "Ростов" устроили массовую драку вечером  в пятницу, 20 мая,  на территории общежития одного из вузов Ростова-на-Дону. Обэтом сообщает "Интерфакс".

Любители футбола собирались отправиться в Грозный, где должен пройти матч ФК "Терек" на автобусе, но мест на всех не хватило. Драка между болельщиками произошла из-за того, что каждый из них хотел отправиться на выездной матч своего футбольного клуба.

Как сообщается, в местное отделение полиции было доставлено порядка десяти участников драки.

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