Болельщики "Зенита-2" спели "гимн" вечеринке Кокорина в Монте-Карло. Видео
Фанаты пришли на стадион с надувными шарами в виде бутылок шампанского и исполнили песню "С Павликом - пить!"
Фото: youtube.com
Фанаты пошутили над форвардом Александром Кокориным, которого после скандала с вечеринкой в клубе в Монте-Карло перевели в "Зенит-2". На игре второй команды клуба с "Соколом" болельщики достали надувные шарики в виде бутылок с шампанским и исполнили переделанную песню группы "Ленинград", в которой были слова "С Павликом - пить!", пишет Life.
Напомним, Кокорина перевели во вторую команду "Зенита" после того, как в сети видеозаписи опубликовали запись из ночного заведения в Монако, где он находился со своим партнером по национальной сборной Павлом Мамаевым. По данным СМИ, футболисты заказали в тот вечер дорогого шампанского на 250 тысяч евро. В итоге Кокорина с Мамаевым не только перевели во вторые команды своих клубов, но и серьезно оштрафовали.
На прошлой неделе Кокорин собрал пресс-конференцию, на которой принес свои извинения. Тем не менее, "Зенит" продолжает вести расследование инцидента. До его завершения футболист не будет возвращен в основную команду.