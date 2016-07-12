Болельщики "Зенита-2" спели "гимн" вечеринке Кокорина в Монте-Карло. Видео

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Фанаты пошутили над форвардом Александром Кокориным, которого после скандала с вечеринкой в клубе в Монте-Карло перевели в "Зенит-2". На игре второй команды клуба с "Соколом" болельщики достали надувные шарики в виде бутылок с шампанским и исполнили переделанную песню группы "Ленинград", в которой были слова "С Павликом - пить!", пишет Life. Новости

Общество Кокорин после извинений за кутеж в Монако купил Mercedes за 12 млн - СМИ "Российская газета" добавляет, что фанаты также скандировали кричалку "Эй, Кокорин, как там в Монако?" и использовали нецензурную брань в адрес футболиста. При этом Кокорин, хоть и был заявлен за "Зенит-2", во встрече участия не принял.

Напомним, Кокорина перевели во вторую команду "Зенита" после того, как в сети видеозаписи опубликовали запись из ночного заведения в Монако, где он находился со своим партнером по национальной сборной Павлом Мамаевым. По данным СМИ, футболисты заказали в тот вечер дорогого шампанского на 250 тысяч евро. В итоге Кокорина с Мамаевым не только перевели во вторые команды своих клубов, но и серьезно оштрафовали.

На прошлой неделе Кокорин собрал пресс-конференцию, на которой принес свои извинения. Тем не менее, "Зенит" продолжает вести расследование инцидента. До его завершения футболист не будет возвращен в основную команду.