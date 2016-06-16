Больше половины россиян верят в выход сборной из группы на Евро

Фото: "Спорт-экспресс"

Свыше половины россиян (57%) верят в выход национальной сборной в плей-офф чемпионата Европы по футболу, об этом свидетельствуют данные, полученные Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Новости

Спорт Сборная России проиграла Словакии при крайне невыразительной игре

Так, на полуфинал турнира от сборной рассчитывают 15% россиян, а 10% - на попадание в финал. За ходом первенства планируют следить 16% опрошенных, еще 27% будут смотреть матчи с участием сборной России. Предпочтения на турнире люди отдали национальной сборной своей страны (85% респондентов).

Напомним, что сборная России провела две встречи в рамках группового этапа, набрав одно очко. Наша команда сыграла вничью с англичанами 1-1 и потерпела поражение от сборной Словакии 1-2. Заключительную встречу на групповом этапе турнира россияне проведут 20 июня против команды Уэльса.

В плей-офф выйдут две первые команды каждой группы, а также четыре сборные, ставшие в квартетах третьими с наилучшими показателями. У сборной России сейчас есть все шансы на продолжение борьбы на турнире, для этого необходимо обыграть валлийскую команду.



