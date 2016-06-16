Больше половины россиян верят в выход сборной из группы на Евро
Оптимистов в стране все-таки больше
Фото: "Спорт-экспресс"
Свыше половины россиян (57%) верят в выход национальной сборной в плей-офф чемпионата Европы по футболу, об этом свидетельствуют данные, полученные Всероссийским центром изучения общественного мнения.
Так, на полуфинал турнира от сборной рассчитывают 15% россиян, а 10% - на попадание в финал. За ходом первенства планируют следить 16% опрошенных, еще 27% будут смотреть матчи с участием сборной России. Предпочтения на турнире люди отдали национальной сборной своей страны (85% респондентов).
Напомним, что сборная России провела две встречи в рамках группового этапа, набрав одно очко. Наша команда сыграла вничью с англичанами 1-1 и потерпела поражение от сборной Словакии 1-2. Заключительную встречу на групповом этапе турнира россияне проведут 20 июня против команды Уэльса.
В плей-офф выйдут две первые команды каждой группы, а также четыре сборные, ставшие в квартетах третьими с наилучшими показателями. У сборной России сейчас есть все шансы на продолжение борьбы на турнире, для этого необходимо обыграть валлийскую команду.