Большунов занял второе место в гонке с раздельным стартом на ОИ-2022

Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 км с раздельным стартом классическим стилем и принёс сборной 12-ю медаль в общем зачёте. Об этом сообщает РИА Новости.

Первое место занял финн Ийво Нисканен с результатом 37 минут и 54,8 секунды. Большунов отстал от него на 23,2 секунды. Третьим оказался норвежец Йоханнес Клебо с разрывом 37,5 секунды.

Россиянин Алексей Червоткин занял пятое место (+56,9), Илья Семиков — девятое (+1 мин. 39,9 сек.), Иван Якимушкин — 13-е место (+1 мин. 57,8 сек.).