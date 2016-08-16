Борец Давит Чакветадзе принес сборной России олимпийское золото
Финальный поединок завершился со счетом 9:2 в пользу российского спортсмена
Фото: az.mirtv.ru
Россиянин Давит Чакветадзе завоевал олимпийское золото в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 85 кг на Играх-2016.
В финале он победил украинского борца Жана Беленюка со счетом 9:2.
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили назвал Чакветадзе большим молодцом. "В тяжелейшей подгруппе выиграл, да еще у действующего чемпиона мира – Беленюк стал им в Лас-Вегасе. Нет слов, великолепно!" – цитирует его ТАСС.
Бронзовые медали достались белорусу Джавиду Гамзатову и немцу Денису Кудле.
Ранее Чакветадзе одержал победу над венгром Виктором Лоренцем, Денисом Кудлой из Германии и борцами из Ирана Саманом Тахмасеби и Хайбибулой Ахлаги.