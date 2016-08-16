Борец Давит Чакветадзе принес сборной России олимпийское золото

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Россиянин Давит Чакветадзе завоевал олимпийское золото в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 85 кг на Играх-2016.

В финале он победил украинского борца Жана Беленюка со счетом 9:2.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили назвал Чакветадзе большим молодцом. "В тяжелейшей подгруппе выиграл, да еще у действующего чемпиона мира – Беленюк стал им в Лас-Вегасе. Нет слов, великолепно!" – цитирует его ТАСС.

Бронзовые медали достались белорусу Джавиду Гамзатову и немцу Денису Кудле.

Ранее Чакветадзе одержал победу над венгром Виктором Лоренцем, Денисом Кудлой из Германии и борцами из Ирана Саманом Тахмасеби и Хайбибулой Ахлаги.