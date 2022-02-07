Поверь в себя. Где в Барнауле учат панкратиону детей и взрослых

Бойцовская школа Владимира Кленьшева “Панкратион 78” объявляет новый набор. На индивидуальные и групповые занятия приглашают взрослых и детей от 4 лет. Важно, что дети из малообеспеченных семей могут заниматься в клубе бесплатно.

Клуб предлагает несколько направлений занятий:

— “Бойцовский детский сад” — для детей от 4 лет;

— “Группа для начинающих” — для взрослых, которые хотят улучшить физическую форму;

— “Группа спортивного совершенствования” — для спортсменов, имеющих разряды, желающих подготовиться к выступлениям;

— “Группа спортивного долголетия” — для людей старше 50 лет, стремящихся продлить активный образ жизни.

Занятия ведут тренеры высшей категории, с высшим спортивно-педагогическим образованием. Все они имеют личный опыт выступления на российской и международной арене, а также более 10 лет преподавательского стажа.

Одним из тренеров выступает сам Владимир Кленьшев — один из основателей панкратиона в СССР и России. Свой тренерский путь он начал в 1978 году — именно поэтому школа называется “Панкратион 78”.

В клубе оборудованы три современных тренировочных зала, а также тренажёрный кластер для комфортных и эффективных тренировок. Занятия проходят в утренние, дневные и вечерние часы.

Панкратион — родоначальник всех видов боевых искусств и один из самых древних видов спорта. Заниматься панкратионом престижно и полезно для физического развития. Даже если вы не планируете стать профессиональным спортсменом, навыки пригодятся вам в качестве инструмента самообороны.

Узнать подробности и записаться на занятия можно по телефонам +7-983-109-48-26, +7-983-174-53-96 и на сайте. Занятия проходят по адресу Змеиногорский тракт, 104п/7.

Бойцовская школа Владимира Кленьшева “Панкратион 78”

Адрес: Змеиногорский тракт, 104п/7

Телефон: +7-983-109-48-26, +7-983-174-53-96

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