Британская пресса сообщила о полном отстранении России от Паралимпиады-2016

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Британская газета The Guardian сообщила о якобы принятом Международным паралимпийским комитетом решении о полном отстранении сборной России от участия в Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

Издание отметили, что основанием для этого стал все тот же доклад Ричарда Макларена, в котором говорилось о целой системе нарушения в России допинговых правил. Британская газета добавила, что решение будет озвучено 7 августа.

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Между тем, как передает ТАСС, в настоящее время появилось заявление Международного паралимпийского комитета относительно опубликованной СМИ информации.

В МПК подчеркнули, что данное сообщение об отстранении паралимпийцев из России есть ничто иное, как спекуляция.

"Решение о статусе членства Паралимпийского комитета России (ПКР) будет объявлено 7 августа на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро. Любые публикации в СМИ в настоящее время являются чистой спекуляцией", - сообщили в международной организации.

Отметим, что Паралимпийские игры проводятся по окончании Олимпиады и пройдут в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.

