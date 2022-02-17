Бронза и серебро. Как прошел для российской сборной 12-й день Олимпиады в Пекине

Сборная России в среду, 16 февраля, на Олимпиаде в Пекине сумела завоевать сразу четыре медали, но среди них не оказалось золота. Кто-то, как российские биатлонистки в эстафете, прыгнули выше головы, другие, например, лыжники в командном спринте, — довольствовались малым. Тем не менее по общему числу наград россияне почти догнали норвежцев.

Неожиданное серебро в биатлонной эстафете от женской сборной стало приятным сюрпризом для болельщиков. Более того, если бы не штрафной круг Светланы Мироновой на третьем этапе, россиянки вполне могли бы побороться за золото с командой Швеции. Две бронзовые медали принесли в копилку сборной отечественные лыжники. У женщин третье место в командном спринте заняли Наталья Непряева и Юлия Ступак, а у мужчин в такой же дисциплине — Александр Большунов и Александр Терентьев.

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Спорт Женская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете на Олимпиаде в Пекине

Вторую Олимпиаду подряд бронзу у фристайлистов в акробатике берёт Илья Буров. В командных видах спорта порадовали хоккеисты, не без труда в ¼ финала переигравшие датчан — 3:1. Теперь в полуфинале российская дружина сыграет со шведами, которые оказались сильнее канадцев — 2:0.

А вот мужская сборная по кёрлингу не смогла выйти в полуфинал турнира. В последнем матче группы россиянам нужна была только победа, но одолеть сильную сборную Великобритании не удалось: поражение со счётом 6:8. В общекомандном зачёте Россия завоевала 24 награды различного достоинства. Золотых медалей из них всего четыре, по этому показателю РФ делит девятое место с Францией.

Какие медали разыграют на Олимпиаде в четверг, 17 февраля

17 февраля в Пекине будет разыграно шесть комплектов наград. Всё внимание отечественных болельщиков будет приковано к турниру фигуристок. Здесь сохраняются шансы на полностью российский пьедестал. Пока Камила Валиева идёт на первом месте, Анна Щербакова — на втором, а Александра Трусова — на четвёртом.

Есть шансы на медали у россиянок и в забеге на 1000 м у конькобежек. За призы поборются Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова. Приятным бонусом станет медаль в дисциплине ски-кросс у фристайлисток. Россию в этом виде программы будут представлять сразу четыре спортсменки.