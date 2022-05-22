Бутина надеется, что Овечкин не поменяет Россию «на западные плюшки»

Депутат Госдумы и уроженка Алтайского края Мария Бутина прокомментировала материал The Washington Post о том, что капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, уехавшему в отпуск в РФ, следует изменить своё отношение к ситуации на Украине.

По словам Бутиной, спортсмену «дали понять, что он должен принять присягу Америке и только в этом случае ему ничего не угрожает».

«Надеюсь, что он сделает правильный выбор и на западные плюшки свою страну не поменяет, — цитирует Бутину сайт «Матч ТВ».

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О том, что Александр Овечкин вернулся в Россию, стало известно 18 мая. Он прибыл на родину после того, как его команда выбыла из Кубка Стэнли в первом раунде, проиграв «Флориде».

Ранее Мария Бутина сообщила о блокировке своего Google-аккаунта.