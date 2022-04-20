Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова в 35 лет станет мамой
Девушка опубликовала в социальных сетях фотографию с пляжа, на которой она не скрывает округлившийся живот
20 апреля 2022, 10:19, Илья Звягинцев
Российская теннисистка, бывшая первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова объявила о своей беременности. В 35 лет спортсменка станет мамой.
В социальных сетях девушка опубликовала фотографию с пляжа, на которой она не скрывает свой округлившийся живот.
«Драгоценное начало. Поедание праздничного торта на двоих всегда было моей специализацией», — написала Шарапова.
Напомним, что российская спортсменка объявила о завершении карьеры в 2020 году. В декабре того же года стало известно о помолвке Шараповой с соучредителем онлайн-аукционного дома Paddle 8 Александром Гилксом.
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