Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова в 35 лет станет мамой

Российская теннисистка, бывшая первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова объявила о своей беременности. В 35 лет спортсменка станет мамой.

В социальных сетях девушка опубликовала фотографию с пляжа, на которой она не скрывает свой округлившийся живот.

«Драгоценное начало. Поедание праздничного торта на двоих всегда было моей специализацией», — написала Шарапова.

Напомним, что российская спортсменка объявила о завершении карьеры в 2020 году. В декабре того же года стало известно о помолвке Шараповой с соучредителем онлайн-аукционного дома Paddle 8 Александром Гилксом.