Бывший барнаульский динамовец подумает о том, чтобы вернуться на родину из Германии

Бывший игрок «Динамо Барнаул», защитник немецкого «Зандхаузена» Александр Жиров рассматривает вариант возвращения в Россию, пишет Metaratings.

Журналисты обратили внимание, что через год у 31-летнего спортсмена заканчивается контракт с футбольной командой, и поинтересовались у него, думает ли он о поиске более амбициозного проекта.

Футболист, в свою очередь, заявил, что в текущих реалиях задумался о возвращении на родину.

«Я не думал о возвращении в Россию, но в сложившихся в реалиях и по семейным обстоятельствам буду рассматривать и Россию. Общался со своим представителем, буду рассматривать и другие варианты», — сказал Жиров.

Ранее Жиров играл не только за «Динамо Барнаул», но и за «Енисей», «Краснодар», «Анжи», «Томь», и «Волгарь». В составе «Зандхаузена» выступает с 2018 года.