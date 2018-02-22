CAS отменил слушания по делу российского керлингиста Крушельницкого

Фото: iinews.ru

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил слушания по делу керлингиста из РФ Александра Крушельницкого, в организме которого во время Олимпиады в Пхенчхане нашли следы запрещенного вещества мельдония. Об этом пишет "Интерфакс".

Новости

Спорт Крушельницкий отрицает намеренное употребление мельдония

В заявлении суда сказано, что слушания просили отменить все стороны, в том числе и сам спортсмен. Решение по Крушельницкому CAS вынесет днем в четверг, 22 февраля, после чего будет обнародован пресс-релиз.

Днем ранее сообщалось, что спортсмен отказался участвовать в слушаниях суда по делу.

Напомним, рассмотрение дела россиянина назначили на 22 февраля, после того как допинг-проба "Б" подтвердила содержание мельдония в крови Крушельницкого. Спортсмен лишился бронзы Игр-2018, которую вместе со своей женой Анастасией Брызгаловой завоевал в дабл-миксте 13 февраля.