Церемония открытия Олимпийских игр состоялась в Пекине

В Пекине состоялась церемония открытия Олимпийских игр. Посмотреть эфир с участием комментатора Дмитрия Губерниева можно на телеканале “Россия 1”.

Более четырёх тысяч спортсменов из 95 стран разыграют 109 комплектов наград в 15 видах спорта.

Сборная России планирует завоевать около 30 наград и побороться за первую тройку общемедального зачёта. Главные надежды болельщиков связаны с фигурным катанием, лыжными гонками, биатлоном, сноубордом, фристайлом, конькобежным спортом и хоккеем.

Напомним, сборная России выступает под нейтральным флагом, а вместо гимна спортсменов будет сопровождать музыка Петра Ильича Чайковского.

Amic.ru подготовил расписание всех соревнований первой недели.