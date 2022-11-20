Чемпионат мира по футболу в Катаре: группы и расписание матчей. Инфографика

20 ноября в Катаре пройдёт первый матч чемпионата мира по футболу. Рассказываем о том, как команды разделились по группам после жеребьёвки и в какое время будут проходить матчи мундиаля.

Отметим, что на чемпионате мира в Катаре участвуют 32 команды. Сборная России, которая на этапе отбора дошла до стадии стыковых матчей, не смогла отобраться на турнир из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА.

Чемпионат мира по футболу в 2022 году впервые проводится зимой. Это связано с тем, что летом в Катаре очень жарко.

Завершится мундиаль 18 декабря.

Если вы не знаете за кого болеть, то мы собрали для вас несколько подсказок.