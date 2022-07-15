Чемпионат Сибири по дрэг-рейсингу пройдет в Алтайском крае

16-17 июля, на аэродроме Панфилово в с. Новороманово состоится Чемпионат СИБИРИ и Краевые соревнования по дрэг-рейсингу.

Ожидается около 70 участников из Сибири и Казахстана. Предварительную регистрацию уже прошли более 40 человек.

Среди них пилоты, которые способны устроить на гоночной полосе настоящую дрэг-битву. Их автомобили давно привыкли к высоким скоростям. Это новые, или давно не бывавшие на Алтае, гонщики: Вадим Тимашёв на Nissan GTR — 32, команда «Восточный Терминал» (г.Красноярск), Владислав Кащеев на Nissan GTR — 33 (г.Томск), Роман Иващенко на Toyota Supra (Казахстан). А также, полюбившиеся многим зрителям, Олег Крохин на Nissan GTR — 35 (г.Барнаул), и Максим Соколков на Mitsubishi Lancer Evolution (г.Новокузнецк)

Организаторы Чемпионата Сибири: Команда Drag Racing Siberia Алтайской Федерации автомобильного спорта при поддержке Министерства спорта Алтайского края

Расписание Чемпионат Сибири и Краевых соревнований по дрэг-рейсингу:

16 июля

10.00-13:00- Хронометрируемая тренировка

13.00-13.30 — АВТОГРАФ-СЕССИЯ с пилотами

14.00-16.00 — Квалификационные заезды

16.00-16.15 — Лотерея для зрителей

16.15-18.00 — Квалификационные заезды

17 июля

11.00-13.00 — Финальный заезды

13.00-13.30 — АВТОГРАФ-СЕССИЯ с пилотами

13.30-15.00 — Финальные заезды

15.00 -15.15 — Парад-открытие соревнований

15.15-16.00 — Финальные заезды

16.00-16.15 — Лотерея для зрителей

16.15-18.00 — Финальные заезды

18.00 — Награждение победителей