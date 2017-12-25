Чемпионы ОИ-2018 из Подмосковья получат более миллиона рублей

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, что чемпионы Олимпийских игр 2018 года из Подмосковья получат от региональных властей более миллиона рублей, передает ТАСС.

"Мы занимаемся этим вопросом и ожидается, что будет принято решение о премировании победителей и призеров Игр. Будет сформирована новая тарифная сетка, по сравнению с прошлой Олимпиадой мы кратно поднимаем выплаты", - сказал чиновник.

Золотые призеры Олимпиады 2016 года получили от правительства Московской области 1 миллион рублей, серебряные - 700 тысяч, бронзовые - 500 тысяч.