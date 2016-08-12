Четыре медали России и другие события шестого дня Олимпиады

Вторая серебряная медаль на Олимпиаде для главной российской пловчихи Юлии Ефимовой, новый триумф американца Майкла Фелпса, а гимнастка Алия Мустафина, как и на Играх в Лондоне, выиграла бронзу в многоборье. Все, что произошло во время шестого дня Олимпиады в Рио-де-Жанейро, пока вы спали.

Второе серебро на Олимпиаде Юлии Ефимовой

Выступление для главной российской пловчихи современности Юлии Ефимовой на Олимпиаде в Рио закончилось без золотых медалей. Так, 11 августа Ефимова завоевала серебряную медаль на дистанции 200 метров брассом. Спортсменка показала результат 2.21,97. Первое место заняла японка Риэ Канэто, третье – китаянка Ши Цзинлинь. Для Ефимовой это серебро стало вторым на Олимпиаде. До этого она проиграла на 100-метровке. Учитывая, что наша пловчиха чудом попала на Игры, два серебра – прекрасный результат.

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Спорт Юлия Ефимова взяла второе серебро на Олимпиаде в Рио

"Это был отличный заплыв. Это было действительно невероятно, потому что все девочки очень сильны, и казалось, что все плывут очень быстро, и разница результатов была суперблизкой. Я очень устала. Эта медаль очень много значит для меня. Как на всех спортивных состязаниях, мы хотели выиграть золотую медаль, но это мои третьи Олимпийские игры. На первых Играх я была четвертой, на вторых – третьей, теперь я вторая. Возможно, следующие Игры будут мои", – сказала после заплыва наша спортсменка.

Бронза Алии Мустафиной

Американская гимнастка Симона Байлс завоевала золотую медаль в личном многоборье. Второе место заняла ее соотечественница Александра Райсман. Бронзовая медаль досталась россиянке Алие Мустафиной. Еще одна представительница России Седа Тутхалян упала на вольных упражнениях и показала только 22-й результат. Осенью прошлого года Мустафина получила страшную травму, и спортсменка едва не закончила карьеру, поэтому бронза – максимальный результат, на который мы могли рассчитывать.

"Я очень счастлива, что за те четыре года мой результат не стал хуже, — сказала журналистам 21-летняя гимнастка, которая на Играх-2012 в Лондоне также завоевала бронзу в индивидуальном многоборье. – Я рада, что хорошо выступила, сегодняшним днем я довольна", – призналась Мустафина.

Бронза шпажисток

Сборная России по фехтованию на шпагах в полуфинале Олимпийских игр уступила команде Румынии со счетом 31-45. Причем поражение было, что называется, по делу. В личном турнире наши девушки провалились, проиграв в 1/16 финала. В матче за третье место Колобова, Любовь Шутова, Татьяна Логунова и Ольга Кочнева оказались сильнее неуступчивых спортсменок из Эстонии (37-31). В итоге – бронзовая медаль.

Бронза Рылова с новым рекордом

Еще один успех в плавании. Российский пловец Евгений Рылов завоевал бронзовую медаль на дистанции 200 метров на спине. В финальном заплыве россиянин проплыл за 1.53,97, уступив серебряному призеру австралийцу Митчеллу Ларкину. Первым приплыл американец Райан Мерфи (1.53,62). Рылову недавно исполнилось только 20 лет. Еще недавно об этом талантливом парне ничего не было известно, но бронза с европейским рекордом в Рио дает надежды, что Рылов будет прогрессировать и уже через четыре года будет претендовать на победу в этой дисциплине.

"Эмоции от завоевания бронзовой медали положительные. Расстроен, что проиграл финальное касание. По ощущениям и повороты все я проиграл. Это неплохой результат, показал рекорд Европы, но все-таки не получилось, были ошибки", – сказал россиянин.

Флепс! Фелпс! Фелпс!

Один из величайших спортсменов в истории продолжает штамповать рекорд за рекордом. Американский пловец завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро на дистанции 200 метров комплексным плаванием. После этой победы 31-летний американец стал 22-кратным олимпийским чемпионом. В общем, ждем еще выступлений американского спортсмена в Рио.