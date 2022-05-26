CS: GO в России официально признали спортивной дисциплиной

Дисциплину «тактический трёхмерный бой» в России официально признали видом спорта. Об этом рассказал глава Федерации компьютерного спорта России (ФКС) Дмитрий Смит.

В эту дисциплину входят Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), Overwatch, Valorant, а также ряд других трёхмерных шутеров.

«Официальное признание Министерством спорта дисциплины „тактический трёхмерный бой“ открывает уникальные новые возможности для развития профессионального и массового киберспорта в масштабах всей России», — цитирует Смита ТАСС.

Отмечается, что признание шутеров официальным видом спорта позволит проводить в стране соревнования, включая, например, Кубок России.

Работать над созданием подобных турниров федерация будет уже в ближайшее время.