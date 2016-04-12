ЦСКА вырвал победу у "Металлурга" и повел в серии финала Кубка Гагарина

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Московский ЦСКА в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина обыграл магнитогорский "Металлург" и повел в серии.

В матче, который состоялся в понедельник в Магнитогорске, армейцы одержали волевую победу в овертайме со счетом 2-3, уступая по ходу встречи. В конце второго периода на 37-й минуте Данис Зарипов вывел хозяев вперед. Хоккеисты отыгрались на 50-й минуте после ошибки вратаря "Магнитки" Василия Кошечкина - отличился Стефан Да Коста. Несколько минут спустя москвичи реализовали большинство, шайба на счету Никиты Зайцева. Однако за 17 секунд до финальной сирены Ян Коварж спас "Металлург" от поражения. Игра перешла в овертайм, где в самом конце хоккеисты ЦСКА воспользовались удалением соперника и вырвали победу. Бросок Да Косты поставил точку в матче.

После победы армейцы вышли вперед в серии 2-1. Следующий матч пройдет 13 апреля в Магнитогорске.