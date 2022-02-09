День с бронзовым отливом. Как россияне выступили на Олимпиаде 8 февраля

Сборная России в четвёртый день соревнований зимней Олимпиады в Пекине сумела завоевать три бронзовых медали. Призёрами игр стали сноубордист Вик Уайлд, лыжник Александр Терентьев и саночница Татьяна Иванова. Обидное четвёртое место в индивидуальной гонке на 20 км занял биатлонист Максим Цветков. Он промахнулся один раз — последним, 20-м выстрелом. При точной стрельбе Цветков мог выиграть золото.

В общем зачёте сборная России несколько сдала свои позиции. Хотя отечественные спортсмены продолжают лидировать по общему числу наград — 10. Если брать во внимание только золотые медали, здесь россияне пока только седьмые. И, судя по расписанию очередного соревновательного дня, положение вещей глобально изменить пока не удастся. Лучше всех дела обстоят у шведов: из шести выигранных медалей четыре оказались высшей пробы.

Какие медали разыграют на Олимпиаде в среду, 9 февраля

9 февраля в Пекине будет разыграно шесть комплектов наград. В среду начинается одно из центральных событий всей Олимпиады — мужской хоккейный турнир. В матче открытия россияне встретятся со сборной Швейцарии. Также среди соперников россиян на групповом этапе — Чехия и Дания. Сегодня стартует ещё один турнир в игровом виде спорта, и тоже среди мужчин. Сборная России по кёрлингу проведёт дебютную встречу с США.

Главная надежда россиян на медаль в среду — состязания в шорт-треке на дистанции 1500 м. Одним из фаворитом здесь считается Семён Елистратов. Определённые шансы есть и у российских саночников, выступающих в двойках. В первую очередь болельщики рассчитывают на дуэт Александра Денисьева и Владислава Антонова.

Расписание самых интересных ТВ-трансляций с Олимпиады amic.ru собрал в инфографике. Ознакомиться с ней можно здесь.