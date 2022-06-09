Депутат Госдумы угрожает российским спортсменам санкциями, если они захотят сменить гражданство

Депутат Госдумы Роман Терюшков в своих социальных сетях пригрозил российским спортсменам санкциями, если они захотят сменить спортивное гражданство. Он указал на то, что государство тратит деньги, для того чтобы готовить атлетов.

Терюшков заявил, что санкции, которые вводятся в отношении российских спортсменов международными организациями, направлены на то, чтобы деморализовать атлетов и склонить их к переходу в другие сборные.

«Наша задача — чётко обозначить свою позицию на подобные действия. Беспринципность и спортивная всеядность должны пресекаться, публично осуждаться и иметь финансовые последствия для „бегунков“», — заявил Терюшков.

По его мнению, возврат затраченных средств — минимум, который нужно требовать от спортсменов, захотевших сменить гражданство.