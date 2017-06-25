Депутат предложил "дать в морду" футболисту сборной РФ Жиркову

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Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев раскритиковал защитника российской сборной Юрия Жиркова, который получил красную карточку в матче Кубка конфедераций против сборной Мексики. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на "Чемпионат.com".

Лебедев подчеркнул, что Жирков, как футболист "с таким богатым опытом и профессионализмом", не имеет права получать две желтые карточки в важном матче. "По-мужски, в раздевалке, ему надо в морду дать! Он подвел команду, нельзя так!" - заявил депутат, отметив, что обе карточки были выданы футболисту за неспортивное и непрофессиональное поведение.

Напомним, что в субботу, 24 июня, российская сборная проиграла мексиканским футболистам со счетом 1:2 в заключительном матче группового этапа и покинула Кубок. Жиркову вручили первую карточку на девятой минуте матча, а вторую - на 68-й минуте, когда мексиканцы уже вели в счете.