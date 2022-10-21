Депутат Терюшков призвал закрыть ледовые шоу за пропаганду «мужиков в платьях»

Бывший член наблюдательного совета футбольного клуба «Химки», а также действующий депутат Госдумы Роман Терюшков поделился мнением о ледовых шоу, таких как «Ледниковый период». Гости студии программы «Есть тема!» на телеканале «Матч ТВ» с доводами Терюшкова не согласились.

Депутат заявил, что подобные проекты являются «профанацией спорта» и не пропагандируют спорт среди молодежи. Он также считает, что спортивные проекты должны поднимать «русский дух», а ледовые шоу пропагандируют другое.

Терюшков считает, что те, кто заказывает показы подобных проектов, преследуют сомнительные цели.

«Цель этих шоу — влиять на нашу молодежь, формировать и навязывать лидеров из числа фриков — мужиков в женских платьях», — считает депутат.

Позднее в эфире Терюшков поправился и пояснил, что закрывать шоу не нужно, но нужно следить за тем, какие идеи они транслируют.