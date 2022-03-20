ХК «Динамо-Алтай» на домашнем льду одержал суперволевую победу над «Красноярскими Рысями» в матче полуфинала Кубка Федерации. Вторая встреча команд в рамках серии до четырёх побед состоялась сегодня, 20 марта, в «Титов-Арене» и завершилась со счётом 7:6 в пользу барнаульцев.

Алтайские хоккеисты неудачно начали игру и уже к 5-й минуте проигрывали 0:2. После второй пропущенной шайбы Никита Ложкин уступил место в воротах своему сменщику Кириллу Волохину, но и тот недолго оставался «сухим», за 11 минут пропустив ещё четыре раза — 0:6 — на 16-й минуте матча. И всё же хозяева сумели организовать погоню. До окончания первого периода Никита Томилов и Денис Лудцев отыграли две шайбы.

Во втором и третьем периодах хоккеисты «Динамо-Алтай» сумели отличиться ещё четырежды. Дубль оформил Гафар Сатаров. Ещё по шайбе в ворота красноярцев забросили Андрей Локтев и тот же Лудцев. 6:6 — после 60-ти минут, и командам пришлось определять победителя в овертайме. Здесь удача улыбнулась барнаульцам. На 13-й минуте дополнительного времени решающий гол забил Иван Сапунов. В итоге трудная победа — 7:6. Напомним, 19 марта в первой игре динамовцы также добились победы на своем льду со счётом 4:2.

Таким образом, «Динамо-Алтай» выигрывает серию — 2:0. Третий и четвёртый матчи состоятся 23 и 24 марта в Красноярске.