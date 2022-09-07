«Динамо» в колосках. Барнаульский хоккейный клуб сменил дизайн формы

В преддверии нового сезона хоккейный клуб «Динамо-Алтай» обновил свою игровую форму. Как сообщает пресс-служба спортивной организации, дизайн разрабатывали болельщики команды Ксения и Дмитрий Комаровы.

«Домашняя» форма будет синего цвета с логотипом команды по центру, а «гостевая» — белого. Также к уже привычному сочетанию добавилась голубая наплечная арка, которая, по задумке дизайнеров, олицетворяет собой лёд. Кроме того, на рукавах расположены декоративные полосы в классических цветах «Динамо».

«Одним из знаковых компонентов нового дизайна стал колос, который расположился на плечах. Наш край является одним из крупнейших аграрных центров нашей страны и это дань уважения работникам сельского хозяйства», — отметили в клубе.

Кроме того, в свитере отобразили и приближающийся юбилей Алтайского края — на джерси размещены все названия субъектов и городов нашего региона, а сама надпись на спине «Алтайский край» выступает объединяющим элементом.