Российские спортсмены за 10 дней Игр уже завоевали 18 медалей, в том числе четыре — золотых

15 февраля 2022, 06:22, ИА Амител

Зимние Олимпийские игры в Пекине завершатся в воскресенье, 20 февраля. За предстоящие шесть соревновательных дней пройдёт немало стартов с участием россиян, в том числе и в тех дисциплинах, где есть реальные шансы на победу.

Лыжники разыграют награды в командном спринте и на марафонских дистанциях, биатлонисты — в эстафетах и масс-стартах. Кроме того, за медали поспорят конькобежцы, представители шорт-трека, фигуристы и хоккеисты. Пока сборная России по общему числу наград идёт на втором месте, а вот по золотым медалям располагается только на восьмой строчке. Время, чтобы исправить ситуацию, ещё есть.

Amic.ru собрал главные старты заключительной недели Игр в инфографике.