«Единая Россия» проведет спортивный фестиваль для школьников Алтайского края

Мероприятие пройдёт в рамках реализации партийного проекта «Детский спорт»

15 апреля 2022, 15:20

Региональное отделение «Единой России» с 15 по 22 апреля проведёт среди учеников 7-9 классов алтайских школ спортивный фестиваль. Победителей в индивидуальном и общекомандном зачётах наградят призами.

Дети смогут принять участие в фестивале дистанционно, в спортзале своей школы. Программой предусмотрено выполнение комплекса упражнений для мальчиков и девочек: подтягивания, отжимания, прыжки в длину с места, поднимание туловища из положения лёжа на спине, набивание футбольного мяча, бросок баскетбольным мячом в кольцо со штрафной линии.

Выполнение упражнений нужно снять на видео и вместе с итоговым протоколом отправить в региональное отделение «Единой России». Этим займутся администрации школ. По каждому упражнению партия определит троих победителей в индивидуальном зачёте. В общекомандном зачёте будут определены три школы-победителя, при этом учитывается количество детей, привлечённых к участию в спортивном фестивале.

Результаты будут опубликованы 25 апреля на сайте и в социальных сетях регионального отделения «Единой России».

Фестиваль стартует 15 апреля в барнаульской школе № 103 при участии Ивана Нифонтова — координатора партийного проекта «Детский спорт» в Алтайском крае, заслуженного мастера спорта России по дзюдо, бронзового призёра Олимпийских игр в Лондоне, чемпиона Европы и мира.

«Мы заинтересованы в широком проведении фестиваля по всему Алтайскому краю. Поэтому в числе его организаторов местные отделения партии, которые работают в каждом муниципальном образовании. У нас в целом, и у местных отделений в частности, налажены плотные рабочие связи с местными органами власти и образовательными организациями, а значит, фестиваль спорта станет действительно объединяющим мероприятием. Мы понимаем, что старшие школьники, которые и предполагаются в числе участников, это именно та категория, которую необходимо вовлекать в физкультуру и спорт, а также в общественные активности», — отметил руководитель регионального исполкома «Единой России» в Алтайском крае Иван Гладких.

Он добавил, что партийные проекты остаются одним из главных инструментов реализации Народной программы «Единой России», поэтому их реализация является важнейшим направлением ежедневной работы регионального отделения партии.

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