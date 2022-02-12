Экс-глава WADA призвал Россию пропустить две-три Олимпиады из-за допинга Валиевой
По мнению члена МОК Ричарда Паунда, Россия должна взять тайм-аут, чтобы решить проблему с допингом
Россия должна пропустить несколько следующих Олимпиад из-за положительной допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой. Об этом заявил член Международного олимпийского комитета и экс-глава WADA Ричард Паунд, передаёт Reuters.
«В определённый момент, когда страна абсолютно неисправима, вы оказываетесь в ситуации, когда этой стране необходимо взять тайм-аут. Мы могли бы сказать: мы можем вам помочь. У вас есть проблема. Мы поможем сосредоточиться на ней. Возьмите тайм-аут на одну, две или три Олимпиады, пока вы не возьмёте всё это под контроль.
Но русские не помогают себе, потому что они абсолютно не раскаялись. Они ничего не признают, они обжалуют каждое решение. Я думаю, что подход, вероятно, был слишком мягким, чтобы позволить им выступать в качестве Олимпийского комитета России.
Я уверен, что русские заручились поддержкой юристов и делают всё возможное, чтобы контролировать возможный ущерб. Но как вы могли подвергнуть Валиеву такому риску? Это не похоже на испорченную добавку, это нетерапевтическое использование довольно сильнодействующего препарата», — заявил Паунд.
Напомним, на Олимпиаде в Пекине Валиева успела завоевать золото в командном турнире. После этого стало известно, что в декабре она сдала внесоревновательную пробу, которая показала триметазидин. Этот препарат принимают для улучшения работы сердца.
Запрещённое вещество найдено в микродозе, и оно не сказывается на результатах выступлений. Однако, согласно правилам WADA, употреблять его всё равно запрещено. Бобслеистка Надежда Сергеева также принимала триметазидин, за что её отстранили от соревнований на восемь месяцев.