Елена Исинбаева стала членом комиссии МОК

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Российская легкоатлетка Елена Исинбаева стала членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает "Российская газета".

Всего в комиссии было четыре места, на которые претендовали 23 спортсмена из разных видов спорта. По словам самой Исинбаевой, она хочет, чтобы в МОК был свой человек, так как этот аппарат имеет какое-то влияние.

Исинбаева получила 1365 голосов спортсменов, которые выступают на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Срок мандата Исинбаевой в комиссии спортсменов составит восемь лет.