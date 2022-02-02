Эстафета огня зимней Олимпиады 2022 года стартовала в Пекине. Торжественная церемония состоялась в Олимпийском парке на севере столицы КНР, сообщает ТАСС.

Мероприятие началось в 09:16 по местному времени (08:16 по Барнаулу). Старт объявил первый вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн. При этом из-за пандемии маршрут и продолжительность эстафеты были существенно сокращены.

Для предотвращения рисков распространения коронавируса эстафета пройдёт без зрителей. Кроме того, её этапы расположены вдали от оживлённых улиц и районов. В мероприятие будут включены 12 этапов в трёх кластерах проведения олимпийских соревнований: в Пекине и в городе Чжанцзякоу выделено по пять зон для передачи олимпийского огня, ещё две расположены в столичном районе Яньцин.