Фанаты «Фенербахче» начали скандировать «Владимир Путин» в матче с киевским «Динамо»
Кричалка фанатов не помогла и победителем квалификационного матча стали динамовцы
28 июля 2022, 08:53, Илья Звягинцев
В рамках второго отборочного раунда Лиги чемпионов в Стамбуле турецкий «Фенербахче» встречался с киевским «Динамо».
Счёт в матче открыли динамовцы. После гола, который забил Виталий Буяльский, фанаты турецкого клуба на его бурное празднование ответили кричалкой «Владимир Путин».
Под занавес основного времени матча Атилла Салаи забил в ворота киевской команде ответный мяч, однако добиться победы турецкому клубу не удалось.
В дополнительное время исход матча решил Александр Караваев, который на 114-й минуте вырвал победу для «Динамо».
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