Фанаты «Фенербахче» начали скандировать «Владимир Путин» в матче с киевским «Динамо»

В рамках второго отборочного раунда Лиги чемпионов в Стамбуле турецкий «Фенербахче» встречался с киевским «Динамо».

Счёт в матче открыли динамовцы. После гола, который забил Виталий Буяльский, фанаты турецкого клуба на его бурное празднование ответили кричалкой «Владимир Путин».

Под занавес основного времени матча Атилла Салаи забил в ворота киевской команде ответный мяч, однако добиться победы турецкому клубу не удалось.

В дополнительное время исход матча решил Александр Караваев, который на 114-й минуте вырвал победу для «Динамо».