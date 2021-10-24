Фёдор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Фёдор Емельяненко одержал победу над американским бойцом Тимоти Джонсоном. Бой состоялся в Москве.

Для победы над занимавшим вторую строчку рейтинга Bellator Джонсоном "Последнему императору" потребовалось 106 секунд. Американец был отправлен в нокаут после второго же размена ударами, что повергло в восторг многочисленных фанатов Емельяненко.

Все эти полторы минуты зал не стихал и скандировал: "Федя!"

36-летний американский боец ещё некоторое время не мог встать с настила.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко вызвал на бой главу Чечни Рамзана Кадырова, а он, в свою очередь, пообещал "завалить" бойца.