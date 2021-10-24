Фёдор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона

Россиянину потребовалось 106 секунд

24 октября 2021, 12:31, Илья Звягинцев

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Фёдор Емельяненко одержал победу над американским бойцом Тимоти Джонсоном. Бой состоялся в Москве.

Для победы над занимавшим вторую строчку рейтинга Bellator Джонсоном "Последнему императору" потребовалось 106 секунд. Американец был отправлен в нокаут после второго же размена ударами, что повергло в восторг многочисленных фанатов Емельяненко.

Все эти полторы минуты зал не стихал и скандировал: "Федя!"

36-летний американский боец ещё некоторое время не мог встать с настила. 

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко вызвал на бой главу Чечни Рамзана Кадырова, а он, в свою очередь, пообещал "завалить" бойца.

Емельяненко принял вызов Кадырова на бой

Емельяненко принял вызов Кадырова на бой

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