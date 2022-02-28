ФИФА и УЕФА могут отстранить сборную России и российские команды от международных турниров

28 февраля представители ФИФА и УЕФА обсудят возможность отстранения сборной России по футболу и российских клубов от участия в международных турнирах. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters.

Предполагается, что представители организаций могут озвучить решение по этому вопросу до конца дня. УЕФА проведёт отдельное заседание по вопросу российских клубов.

Отметим, что на данный момент единственным представителем России в еврокубках является московский “Спартак”, который должен принять участие в 1/8 финала Лиги Европы (турнир проводится под эгидой УЕФА, — прим. ред.).

СМИ, а также представители немецкого клуба РБ “Лейпциг”, который является соперником “красно-белых”, уже заявили о том, что российскую команду могут исключить из турнира.

ФИФА ранее приняла решение о том, что сборную России не будут исключать из отбора к чемпионату мира в Катаре, однако теперь решение комитета может измениться. Источники отмечают, что на ФИФА оказывает давление Федерация футбола Англии.