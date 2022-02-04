Фигурист Кондратюк стал третьим в короткой программе командного турнира на Олимпиаде

Российский фигурист Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе командного турнира Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает ”Спорт-Экспресс”.

Россиянин по итогу выступления набрал 95,81 балла. Победителем короткой программы стал американец Натан Чен (111,71), второе место у японца Семы Уно (105,46).

Таким образом, Кондратюк принёс сборной России восемь очков в командном турнире. Российская команда на данный момент занимает третье место в общем зачёте.

“Как описать случившееся одним словом? Справился! Как и всегда — было волнительно. Но когда ты не загоняешься, что это ОИ, намного легче. Если думаешь, что это обычный старт, то морально лучше”, — рассказал Кондратюк “Спорт-Экспрессу”.

Также в командных соревнованиях 4 февраля Россию представят чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов (в ритм-танце), а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары).