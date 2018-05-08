Фигуристка Медведева переедет в Канаду, но не будет менять гражданство

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Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева объявила об уходе от известного тренера Этери Тутберидзе. Фигуристка не собирается менять спортивное гражданство и продолжит выступать за российскую сборную.

18-летняя спортсменка переедет в Канаду, ее новым тренером станет 56-летний канадец Брайан Орсер. Медведева будет первой российской фигуристкой такого высокого уровня, тренирующейся под руководством иностранного специалиста, пишет ТАСС.

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Вопрос дня Почему Евгения Медведева меняет тренера и за какую страну она будет выступать

Отмечается, что накануне, 7 мая, Медведева посетила офис Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) в Москве. Фигуристка рассказала, что будет жить и тренироваться в Канаде, назвав слухи о смене гражданства "полным бредом". "Что касается решения о смене тренера - хочу себе долгую карьеру, поэтому такие изменения мне были нужны", - добавила она.

Фигуристка считает, что у нее не будет трудностей с проживанием в новой стране. "Бытовые вопросы еще не решены, поэтому пока ничего не могу сказать по поводу даты первой тренировки. Меня не пугает переезд в Канаду и языковой барьер, мне не будет там некомфортно. Надеюсь, уровень моего английского языка позволит мне нормально общаться", - заявила Медведева.

Агентство напоминает, что после Олимпиады-2018 россиянка говорила, что не собирается прощаться с фигурным катанием и намерена выступить на Играх 2022 года в Пекине. Медведева будет также числиться в Центре спорта и образования "Самбо-70", на базе которого тренирует Тутберидзе. Жить фигуристка будет, вероятно, в Торонто.

Сообщения о возможном уходе Медведевой от Тутберидзе начали появляться после завершения Олимпиады в Южной Корее. По словам самого тренера, она узнала об уходе Медведевой из новостей. В последние недели фигуристка находилась на отдыхе и не выходила на связь с Тутберидзе. Подчеркивается, что специалист тренировала фигуристку в течение 11 лет.

Брайан Орсер работает в Торонто в системе спортивной организации Cricket, Skating and Curling Club. В прошлом он был известным фигуристом, двукратный серебряный призер Олимпийских игр (1984, 1988). Сейчас под его руководством тренируются такие мировые звезды фигурного катания, как двукратный олимпийский чемпион из Японии Юдзуру Ханю и двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес из Испании.