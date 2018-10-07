Фигуристка Щербакова впервые в истории исполнила два четверных лутца

Российская фигуристка Анна Щербакова впервые в истории женского одиночного катания исполнила на соревнованиях два лутца в четыре оборота в одной программе, сообщает "РИА Новости".

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Общество Российская фигуристка Трусова первой в мире исполнила четверной лутц

Четырнадцатилетняя ученица Этери Тутберидзе совершила два самых сложных четверных прыжка, один из которых был выполнен в каскаде с тройным тулупом. Спортсменка выступала 6 октября в произвольной программе на втором этапе Кубка России в Йошкар-Оле.

Первой в истории женского катания четверной лутц на соревнованиях в сентябре исполнила другая ученица Тутберидзе - 14-летняя Александра Трусова (на этапе юниорского Гран-при в Литве).

В апреле во время тренировки Щербакова впервые в истории выполнила чисто каскад из четверного лутца, тройного риттбергера и тройного тулупа.

Щербакова тренируется в центре спорта и образования "Самбо-70". Во время одной из тренировок спортсменка сломала ногу, после чего была вынуждена пропустить остаток сезона.