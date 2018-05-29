Фирма из Барнаула за 12,7 млн установит в Лагерном саду Томска экран к ЧМ

Фото: www.mos.ru

Компания из Барнаула стала победителем аукциона администрации Томска на установку светодиодного экрана в Лагерном саду для просмотра матчей чемпионата мира по футболу, пишет vtomske.ru.

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Прочее Фан-зону в Барнауле на три матча ЧМ по футболу обустроят за 200 тысяч

Территория нижней террасы Лагерного сада будет благоустроена в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Также будет преобразована территория Лагерного сада в границах улицы Вершинина, проезда Вершинина, улиц Федора Лыткина и 19-й Гвардейской дивизии. На нижней террасе предлагалось сделать фан-зону для просмотра матчей чемпионата мира по футболу, который летом пройдет в России.

Департамент дорожной деятельности и благоустройства мэрии в начале мая объявил аукцион на поставку и установку светодиодного экрана в рамках выполнения работ по благоустройству нижней террасы Лагерного сада. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 12,88 миллиона рублей. Это средства федерального бюджета.

На торги заявились два участника — ИП Олег Лукашов и ООО "Корпорация Ледтехнолоджи" (Барнаул), которое выиграло аукцион. Согласно контракту, экран должен быть установлен до 14 июня (дата начала ЧМ-2018).

В конкурсной документации отмечается, что экран будет подвешен на металлоконструкцию, которую закрепят на асфальтобетонной площадке перед сценой на нижней террасе. После установки экрана поставщик должен провести пусконаладочные работы, обучить персонал работе с программным обеспечением.

Отметим, что в Барнауле фан-зона первенства мира разместится в Парке спорта Алексея Смертина.