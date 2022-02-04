Футбол без болельщиков и футболистов. Игроки и тренеры РПЛ должны будут получать Fan ID

Игроки, тренеры, а также сотрудники футбольных клубов Российской премьер-лиги должны будут получать Fan ID. Это решение огласили на семинаре РФС.

По информации “РБ Спорт”, документ для представителей клубов будет называться “Картой посетителя спортивных мероприятий”.

Без этого пропуска игроки не смогут попасть на стадион. Сейчас клубы лиги обязаны проверить футболистов на всевозможные ограничения. Кроме того, пункт об оформлении данного пропуска нужно будет прописывать в контрактах с членами команды и тренерами.

Напомним, закон о Fan ID приняли в декабре 2021 года, а в июне 2022 года он вступит в силу.

Болельщики ряда крупных команд Российской премьер-лиги уже объявили о бойкоте инициативы, а игроков РПЛ попросили никак не комментировать введение закона.