Футболист не явился на собственную свадьбу, чтобы подписать контракт с клубом

Нападающий сборной Сьерра-Леоне Мохаммед Буя Турау не явился на собственную свадьбу ради того, чтобы подписать контракт со шведским футбольным клубом Мальме.

Футболист и его возлюбленная уже запланировали дату церемонии, однако шведы позвонили и попросили Буя Турау прибыть в расположение клуба досрочно.

Чтобы окончательно не расстраивать невесту, игрок заранее заказал свадебную фотосессию. На свадьбе же его интересы представлял родной брат.

После свадьбы Буя Турау до сих пор не видел свою жену, но, как сообщает Aftonbladet, он очень рассчитывает на то, что им удастся уехать в отпуск после завершения сезона.