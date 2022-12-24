Футболист Соболев рассказал, что после отъезда из Барнаула два года жил всего на 100 рублей в день

По словам спортсмена, эти деньги он тратил на газировку, чипсы или шоколадки

24 декабря 2022, 17:30, Никита Черников

Кадр из видео: YouTube-канал "Ля Буда"

Нападающий московского «Спартака» и уроженец Барнаула Александр Соболев раскрыл свою зарплату во времена игры за томскую «Томь» в 2016-2018 годах.

«У меня в Томске 13 тысяч была зарплата, а тогда у меня ребёнок уже был. 13 тысяч ещё на квартиру давали, мы за 15 тысяч квартиру снимали. 11 тысяч оставалось», — рассказал спортсмен в интервью YouTube-каналу «Ля Буда».

Соболев добавил, что когда его семья уезжала в Барнаул, то у него было всего 100 рублей на день. «Кушал на стадионе, на базе у нас, и на вечер брал себе бутылку кока-колы или выбирал — либо шоколадку, либо пачку чипсов», — добавил 25-летний спортсмен.

В интервью Соболев также рассказал, что не оценивает себя как лучшего нападающего страны. По его словам, это должны делать другие, а не он сам.