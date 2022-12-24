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Футболист Соболев рассказал, что после отъезда из Барнаула два года жил всего на 100 рублей в день

По словам спортсмена, эти деньги он тратил на газировку, чипсы или шоколадки

24 декабря 2022, 17:30, Никита Черников

Кадр из видео: YouTube-канал
Кадр из видео: YouTube-канал "Ля Буда"

Нападающий московского «Спартака» и уроженец Барнаула Александр Соболев раскрыл свою зарплату во времена игры за томскую «Томь» в 2016-2018 годах.

«У меня в Томске 13 тысяч была зарплата, а тогда у меня ребёнок уже был. 13 тысяч ещё на квартиру давали, мы за 15 тысяч квартиру снимали. 11 тысяч оставалось», — рассказал спортсмен в интервью YouTube-каналу «Ля Буда».

Соболев добавил, что когда его семья уезжала в Барнаул, то у него было всего 100 рублей на день. «Кушал на стадионе, на базе у нас, и на вечер брал себе бутылку кока-колы или выбирал — либо шоколадку, либо пачку чипсов», — добавил 25-летний спортсмен.

В интервью Соболев также рассказал, что не оценивает себя как лучшего нападающего страны. По его словам, это должны делать другие, а не он сам.

Комментарии 8

  • Молодец Саня, из простых лягушек Ни кому в ауле не нужен был Динамо вспомнилось про него когда парень заиграл в других клубах И с этого Динамо можно стало что то поиметь
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Ох, надо же, подвиг! Я вот в этом самом Барнауле, работая с утра до ночи, жила на сто рублей в день с двумя детьми и двумя кошками (кошек тоже надо кормить, если что). И квартиру мне никто не оплачивал - все сама... И ни о каких чипсах и газировке даже речи не было - дай Бог, хватило бы на хлеб да картошку, да детям на булочку и стакан чая в школьном буфете. И таких, как я - полБарнаула было, да и сейчас едва ли не больше. Мы, наверно, должны пожалеть господина футболиста? Бедный он, бедный, несчастненький...
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, что толку с тебя-брошенки и с твоих кошек? А за этого пацана футбольная школа Динамо Барнаул много бабла получила, на развитие других пацанов футболистов А его игрой и раздачей пи*дюлей неграм-мюллеровским миллионы любителей спорта наслаждаются
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Уехал из города больших возможностей вот и оголодал
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Население земли делится на две части, одни ищут причины оправдать собственные неудачи и лень, а другие ищут возможности. Соболев из вторых и в этом его сила и удача. Молодец Александр и семья у него прекрасная. Светлая память его Маме.
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Баба с кошками и дитями, ты то ради чего такие страдания несёшь ?
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Ненавижу соболенка, презираю его и ссу на него самого и всю его прикентновку. Максимально токсичный ногомячист. Ссука, и сейчас на 100 рублей живи, мразь.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Один таксистом работал, этот на 100 рублей жил... Какие прекрасные истории. Жаль, что звиздёж....
    26 декабря, Гость   Ответить
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