Футболиста ЦСКА Романа Еременко дисквалифицировали за наркотики

Фото: prokazan.ru

Полузащитник футбольного ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко дисквалифицирован на два года из-за употребления наркотиков. Таким образом, спортсмен нарушил антидопинговые правила, пишет газета "Известия".

Как пишет издание, специалисты обнаружили в крови Еременко следы наркотиков. Известно, что теперь футболист не сможет участвовать в соревнованиях до 6 октября 2018 года. Однако это решение футболист сможет оспорить через три дня.

Как пишет "Российская газета", спортсмен употреблял кокаин.

Отметим, что в прошлом месяце Еременко отстранили от всех соревнований под эгидой УЕФА на месяц.

Роман Еременко - финский и российский футболист, атакующий полузащитник российского ЦСКА и сборной Финляндии. Чемпион Украины, двукратный обладатель Суперкубка Украины, обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, чемпион России. Футболист года в Финляндии 2011 и 2014 годов.