Футболисты сборной заработали для РФС на Евро-2016 8,5 миллиона евро

Российский футбольный союз (РФС) получит 8,5 миллиона евро за выступление сборной России на чемпионате Европы 2016 года во Франции, об этом сообщает A Bola.

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Несмотря на провальное выступление команды на турнире, 8 миллионов РФС полагается за выход в финальную часть Евро. Еще 500 тысяч россияне получат за ничью в стартовом матче турнира с Англией (1-1).

За победу во встречах группового этапа каждая сборная заработает по миллиону евро, за выход в 1/8 финала — по 1,5 миллиона, в четвертьфинал — по 2,5 миллиона, в полуфинал — по 4 миллиона, проигравшая в финале команда получит еще 5 миллионов, а чемпион Европы – 8 миллионов.

Сборная России по итогам группового этапа Евро-2016 заняла последнее место в группе B. Наша команда проиграла Уэльсу и Словакии.

Сейчас до сих пор неизвестно, кто возглавит национальную команду после того, как Леонид Слуцкий заявил, что покинет сборную. Среди основных кандидатов — Гус Хиддинк, Станислав Черчесов и Мануэль Пеллегрини.